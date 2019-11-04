'Pretty Little Liars' dizisinin yıldızlarından Shay Mitchell, geçtiğimiz hafta ilk bebeğini kucağına aldı. Bebeğini kucağına almasından hemen sonra Drake'in doğum günü partisinde görüntülen ünlü oyuncu eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
CEVABI BEĞENİ TOPLADI
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından "3 günlük bebeğini evde bırakıp partiye gitmek... Yılın annesi" gibi kötü yorumlar almıştı. Mitchell'in bu eleştirilere verdiği yanıt beğeni topladı.
CEVAP GELDİ
Shay Mitchell, sosyal medya hesabından 'annelik' eleştirilerine "Görüyorum ki çocuğumun doğumundan 3 gün sonra onu evde bırakıp partiye gitmem insanların aklını karıştırmış. Bu 3 gün sonrasında değildi ayrıca onu evde Angel ile bıraktım." (Angel ünlü yıldızın köpeği) diyerek yanıt verdi.
Shay Mitchell 'annelik' eleştirilerine yanıt verdi!
Shay Mitchell, doğum sonrası Drake'in partisinde görüntülendiği için gelen eleştirilere yanıt verdi.
04.11.2019 12:03 Dünya Magazin