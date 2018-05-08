Shakira, İstanbul'a geliyor!

Magazin - 08.05.2018 11:21

Messi'nin düğününe Shakira'dan veto!

12 Grammy ödüllü Shakira, dünya turnesi 'El Dorado' kapsamında 11 yıl sonra Türkiye'ye geliyor.Dünyaca ünlü yıldız, şimdiden İstanbul konseri için hazırlanıyor. Shakira, "İstanbul’da yeniden sahnede olmak ve en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak. 'El Dorado'ya giden yol, şimdi başlıyor" sözlerini dile getirdi.