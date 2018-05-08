Shakira, İstanbul'a geliyor!

Dünyaca ünlü yıldız Shakira, BKM organizasyonuyla 11 Temmuz’da İstanbul’a konser vermeye geliyor.

Magazin - 08.05.2018 11:21
Shakira, İstanbul'a geliyor!
12 Grammy ödüllü Shakira, dünya turnesi 'El Dorado' kapsamında 11 yıl sonra Türkiye'ye geliyor.

Dünyaca ünlü yıldız, şimdiden İstanbul konseri için hazırlanıyor. Shakira, "İstanbul’da yeniden sahnede olmak ve en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak. 'El Dorado'ya giden yol, şimdi başlıyor" sözlerini dile getirdi.

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