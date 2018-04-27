Son yıllarda 70'ler, 80'ler ve son olarak 90'lar modası tekrarlanmaya başladı. Sokaklarda 70'ler, 80'ler ve 90'lar moasının revize edilmiş hallerini görüyoruz. Neredeyse her marka bu dönemlerdeki koleksiyonları inceleyip döneme uygun kıyafetler tasarlıyorlar ve satışa sunuyorlar.
Sokaklarda çok sık görmeye başladığımız moda akımları arasında şu sıralar en çok göze çarpan "Over size ceketler."
Bedene tam oturmayan, bol ve dökümlü duran tüm ceketler için bu kalıbı kullanabiliriz. 2018 bahar ayında çok fazla görünen over size ceketler yaz akşamlarında da görünmeye devam edecek gibi görülüyor.
Sezonun son trendi: Over size ceket!
Over size ceket kombinler, 2018 İlkbahar- Yaz sezonunda çok fazla görülecek.Moda - 27.04.2018 10:28
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