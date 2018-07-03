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Şeyma Subaşı'nın tepki çeken görüntüleri!
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı’nın önceki gün 28. yaş günüydü. Yakın arkadaşlarının davetli olduğu bir partiyle doğum gününü kutlayan Subaşı’na takipçileri ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.Magazin - 03.07.2018 15:10
Geçtiğimiz günlerde Dominik’te uğradığı saldırı sonucu öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın’ın cenazesinin dün kaldırıldı. Aynı günün akşamında Şeyma Subaşı doğum günü partisi düzenlendi ve tepkilerin odağı oldu. Öğlen eşi Acun Ilıcalı’nın Alper Baycın’ın cenaze törenin katılması akşamında ise doğum günü partisi yapmaları takipçileri arasında “Doğum günü partisi ertelenseydi daha hoş olurdu, cenaze ve doğum günü partisinin aynı gün olması hoş olmadı” yorumlarına sebep oldu.
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İŞTE ELEŞTİRİLEN O GÖRÜNTÜLER:
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