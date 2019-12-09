Şeyma Subaşı kepenk indirdi! Bebek'teki kafeyi kapalı görenler şaştı kaldı

Acun Ilıcalı'yla evliyken Bebek'te bir kafe açan Şeyma Subaşı, geçen günlerde haciz iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. Subaşı'nın Ilıcalı ile ayrılığının ardından işlerinin eskisi gibi gitmediği iddia edilmiş, kafesinin 1. yılı kutlamalarında da Subaşı hayal kırıklığına uğramıştı.Son olarak Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi açık olarak görülmeyince iddialar yeniden gün yüzüne çıktı. Subaşı'nın kepenk indirdiği konuşulurken, fenomen isimden henüz mekanının neden kapalı olduğuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.(Kaynak: aksam.com.tr)