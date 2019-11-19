Şeyma Subaşı'nın eski fotoğrafları ve şu anki hali sürekli kıyaslanıyordu. Subaşı, ilk defa Youtube kanalında estetik hakkında konuştu.
"ESTETİĞİM YOK"
Subaşı, estetik ameliyatlarla ilgili "Burnumu yaptırmadım. Üstüne dolgu koydurdum. Bazen botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yüzümün şekliyle oynamıyorum" açıklamasında bulundu.
"BURNUMU YAPTIRMAK İSTİYORUM"
Şeyma Subaşı, burnunu yaptırmak istediğini Size burdan bir sır vereceğim. Aklımda, burnumu yaptırmak istiyorum. Aslında hiç düşünmüyordum ama yurt dışında öyle kızlar görüyorum ki ben de istemeye başladım. İyi bir doktor varsa beni bulsun" diyerek itiraf etti.
Şeyma Subaşı estetik iddialarına cevap verdi!
Şeyma Subaşı, hakkında çıkan estetik iddialarına ilk kez Youtube kanalında cevap verdi.
19.11.2019 17:19 Magazin