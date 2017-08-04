Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı

Sosyetenin ünlü isimlerini zayıflatan Şeyda Coşkun, yine hedef tahtası haline geldi. Diploması olmamasına rağmen danışanlarına diyet programı uygulatan ve birçok kez Sağlık Bakanlığı’na şikayet edilen Coşkun hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sosyete - 04 Ağustos 2017 10:59
Şeyda Coşkun'a soruşturma açıldı
Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen Şeyda Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı.

Coşkun'un Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayet edildiği, yapılan araştırma sonucunda izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği kesinleşti.


“DiPLOMASI YOK” iDDiALARINI ÇÜRÜTEMEDi

Coşkun, daha önce de diploması olmadığı için çok kez gündeme gelmiş, Sağlık Bakanlığı'nın hedefi olunca kendisini röportajlarla savunmuştu.

Astronomik kazancıyla sık sık haber olan ve kendisini yaşam koçu olarak lanse eden Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamamıştı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİ ZAYIFLATTI

Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun; Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Kişi başı 3 bin dolar ücret talep eden Coşkun'un aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu ileri sürülüyor.


Kaynak:sozcu.com.tr
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