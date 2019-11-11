Şevval Sam’ın dekolte tercihi!

'Yasak Elma' final mi yapıyor? Eda Ece cevap verdi!

Şevval Sam: “O bizim aile yadigârımız”

Şevval Sam, Yasak Elma dizisinde "Ender Argun" karakterine hayat veriyor. Fox TV'de yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Şevval Sam, dizinin yeni bölümünde tercih ettiği elbiseyle yine dikkatleri üzerine çekecek.Ender ile Yıldız’ın işbirliğinin sürüklediği Yasak Elma dizisinin 56. yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Diziden paylaşılan fotoğraflarda göğüs dekolteli elbise tercih ettiği görülen Şevval Sam’ın bu cesareti de takipçilerinin beğenisini kazandı.45 yaşındaki oyuncu Sam, fit vücudu ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Şevval Sam, geçen hafta bir dergi için verdiği cesur pozlarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, verdiği pozları aynı zamanda sosyal medya hesabından da paylaştı. Sam’ın mayolu cesur pozları sosyal medyaya damga vurdu. Mayo ile verdiği pozlarla kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.