Şevval Sam: Ben karavancıyım!

Magazin - 29.04.2018 12:12

Yasak Elma görücüye çıktı!

Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam, dizinin yönetmeninin doğum günü partisi çıkışında objektiflere yansıdı.Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde başrolünde oynadığı dizide giyidiği bir kıyafetin dekoltesiyle gündeme gelmişti.Cihangir'deki doğum günü partisi çıkışında basın mensuplarına tatil planlarından bahseden Sam, "Ben karavancıyım. Karavan beni nereye götürürse oraya gideceğim. Lüks otelleri sevmiyorum" dedi.