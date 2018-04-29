Şevval Sam: Ben karavancıyım!

Şevval Sam, başrolünde oynadığı ‘Yasak Elma’ dizisinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt’un Cihangir'de bir mekanda gerçekleştirilen doğum günü partisine katıldı.

Magazin - 29.04.2018 12:12
Şevval Sam: Ben karavancıyım!
Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam, dizinin yönetmeninin doğum günü partisi çıkışında objektiflere yansıdı.

Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde başrolünde oynadığı dizide giyidiği bir kıyafetin dekoltesiyle gündeme gelmişti.

Cihangir'deki doğum günü partisi çıkışında basın mensuplarına tatil planlarından bahseden Sam, "Ben karavancıyım. Karavan beni nereye götürürse oraya gideceğim. Lüks otelleri sevmiyorum" dedi.

Yasak Elma görücüye çıktı!

Yasak Elma görücüye çıktı!
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Bağlantılar: Şevval Sam, Yasak Elma

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