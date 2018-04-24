Sevinç çığlıkları Amerika'yı inletti!

Ünlü sinema oyuncusu Ahu Tuğba'nın, Everglades Üniversitesi'nde siyaset ve iletişim bölümünde okuyan kızı Anjelik Calvin, dün gerçekleştirilen törenle mezun oldu.

Magazin - 24.04.2018 13:29
Sevinç çığlıkları Amerika'yı inletti!
Kızı Anjelik Calvin'in mezuniyet töreni için bir süredir Amerika'da olan Tuğba, kızının mezuniyetini kendisi görüntüledi.


Okulunu birincilikle bitirdiği öğrenilen Calvin, 2012 yılında ise dönem birincisi olmuş ve eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray'a davet edilmişti.

OBAMA'NIN BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİĞİ TÜRK KİM?

OBAMA'NIN BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİĞİ TÜRK KİM?



Obama'nın yanına giden Anjelik, tavrı ve konuşmaları ile dikkatini çekmişti. Obama Anjelik Calvin'e, "İleride seni politikada görmek isterim." diyerek hem annesinin hem de bütün Türkiye'nin gurur kaynağı olmuştu. Aynı zamanda Polis Akademisi'ne devam eden Calvin'in avukatlık için yeniden üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

Ahu Tuğba, Amerika’da okuyan kızı Anjelik'in mezuniyet töreninde sevinç çığlıkları attı.

İşte Ahu Tuğba'nın o görüntüleri:

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