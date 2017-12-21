Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz'la beraber Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda eğlenen Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz çifti, gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Objektiflerden rahatsız olduğu görülen Berk Suyabatmaz'ın, Esmersoy'u çekiştirerek araca götürmesi dikkati çekti. Bunun üzerine güzel sunucu, "Berk var, olmaz. Beklemez şimdi, daha sonra" dedi.
Kaynak: milliyet.com.tr
Sevgilisini çekiştirerek götürdü!
Sevgilisi Berk Suyabatmaz'la Arnavutköy'de görüntülenen Burcu Esmersoy, sevgilisinin fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca "Berk var, olmaz. Beklemez şimdi, daha sonra" dedi.Magazin - 21.12.2017 20:00
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