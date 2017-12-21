Sevgilisini çekiştirerek götürdü!

Magazin - 21.12.2017 20:00

Burcu Esmersoy, sevgilisi Berk Suyabatmaz'la beraber Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekanda eğlenen Burcu Esmersoy-Berk Suyabatmaz çifti, gazetecilerin sorularına cevap vermedi. Objektiflerden rahatsız olduğu görülen Berk Suyabatmaz'ın, Esmersoy'u çekiştirerek araca götürmesi dikkati çekti. Bunun üzerine güzel sunucu, "Berk var, olmaz. Beklemez şimdi, daha sonra" dedi.Kaynak: milliyet.com.tr