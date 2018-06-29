Sette kuş uçurmadılar!

Yılmaz Erdoğan, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin çekimlerine devam ediyor.

Magazin - 29.06.2018 16:43
Sette kuş uçurmadılar!
Yılmaz Erdoğan, 13 yıl aradan sonra çekmeye karar verdiği 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine başladı. Çekimlerin ikinci günü Kapalıçarşı içinde bulunan bir hanın avlusunda yapıldı. Sabah saatlerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Ersin Korkut kameraların karşısına geçti. Set ekibi etrafta kuş uçurmadı. Filmde Erdoğan’ın sevgilisini canlandıran Ezgi Mola, set arasında Korkut’la sohbet ederken görüntülendi. Oyuncu, sarı saçları ve siyah şapkasıyla dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ise kahverengi takım elbisesi ve bıyıklarıyla sert bir karakter profili çizdi.


Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!

Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!



Kıvanç Tatlıtuğ teknede senaryo çalışıyor!

Kıvanç Tatlıtuğ teknede senaryo çalışıyor!
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