Ekranların vazgeçilmez dizisi Çocuklar Duymasın seti, geçtiğimiz gün çifte kutlamaya ev sahipliği yaptı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Darıca Gençlerbirliği oyuncularına şampiyonluk maçı öncesinde moral vermek için sette mangal partisi düzenledi.
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, klüp başkanı, futbol takımı, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç başta olmak üzere Çocuklar Duymasın oyuncularının ve ekibinin katıldığı partide, Birol Güven’e doğumgünü sürprizi yapıldı.
Ailesi ve arkadaşlarının da katıldığı sürpriz kutlamada, Birol Güven için hazırlanan ve üzerinde “KİNG OF THE GRILL” yazan pasta kahkaha dolu anlar yaşattı.
Yeni yaşını çifte mutluluk ile karşılayan Birol Güven “İlk hediyem futbol takımının başarısı oldu” dedi.
Sette çifte kutlama!
Çocuklar Duymasın seti çifte kutlamaya ev sahipliği etti. Birol Güven'e sürpriz kutlama yapıldı.TV Dünyası - 03.05.2018 12:13
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