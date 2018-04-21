Sette birbirlerine girdiler!

Magazin - 21.04.2018 15:18

Şimdilerde çok ünlü! Onu tanıdınız mı?

Miray Daner ve Kubilay Aka aşkının ilk fotoğrafı...

Türk havacılık tarihinin unutulmaz kahramanı Vecihi Hürkuş'un (1896-1969) hayatını konu alan, 25 Mayıs'ta vizyona girecek 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' filminin başrollerinde Gizem Karaca ve Miray Daner var. Posta'da yer alan habere göre iki güzel oyuncu sette birbirine girmiş.Yaşanan tatsızlığa set ekibi müdahale ettiğinden çekimlere ara verildiği iddia ediliyor. Kavganın nedeni; Miray Daner'in başrol oyuncusu gibi davranıp Gizem Karaca'ya karşı üstün bir tavır içine girmesiymiş. Filmde Hilmi Cem İntepe, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehirlioğlu da var.