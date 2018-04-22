Sette ağlama krizi!

Dedikodu - 22.04.2018 14:14

Murat Boz ile Aslı Enver 'in 2 yıllık aşkı 10 gün önce bitti. İlişkiyi Murat Boz'un bitirdiği öğrenilirken Aslı Enver'in eşyalarını alarak evden ayrıldığı ortaya çıktı. Posta'da yer alan habere göre terk edilen ve morali çok bozuk olduğu söylenen Aslı Enver, 'Süreyya'yı canlandırdığı 'İstanbullu Gelin' dizisinde gözyaşlarına boğuldu. Cuma akşamı yayınlanan bölümde Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısını söyleyen Aslı Enver sık sık ağladı. Sahne bu yüzden defalarca tekrarlandı.