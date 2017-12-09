Seti polis bastı!

"Siyah Beyaz Aşk" setini yüksek ses şikayetiyle polis bastı.

TV Dünyası - 09.12.2017 14:48
Seti polis bastı!
Kanal D'de Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolü paylaştığı "Siyah Beyaz Aşk"ın İstanbul Kireçburnu'ndaki setini yükses ses şikayetiyle polis bastı. Emniyet görevlileri, sette senaryo gereği polis kıyafeti giyen figüranları görünce şaşkınlık yaşadı. Gerçek polis ile figüranlar birbirine karıştı.

"Siyah Beyaz Aşk"a kötü haber!





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