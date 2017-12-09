"Siyah Beyaz Aşk"a kötü haber!
Seti polis bastı!
"Siyah Beyaz Aşk" setini yüksek ses şikayetiyle polis bastı.TV Dünyası - 09.12.2017 14:48
Kanal D'de Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolü paylaştığı "Siyah Beyaz Aşk"ın İstanbul Kireçburnu'ndaki setini yükses ses şikayetiyle polis bastı. Emniyet görevlileri, sette senaryo gereği polis kıyafeti giyen figüranları görünce şaşkınlık yaşadı. Gerçek polis ile figüranlar birbirine karıştı.
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Bağlantılar: Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Siyah Beyaz Aşk
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