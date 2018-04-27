Sertab Erener'den yeni evi için 15 Bin TL!
Bir dönem Nişantaşı'nda ev arayan Sertab Erener, istediği tarzdaki daireyi başka bir semtte buldu.
Magazin - 27.04.2018 11:53
Emre Kula ile hayatını birleştirdikten sonra yeni bir muhit arayışına giren Sertab Erener, Ulus Portakal Yokuşu'nda Boğaz manzaralı lüks bir ev tuttu.
Yeni evine taşınan Sertab Erener, evinin dekorasyonuyla yakından ilgileniyor. Usta sanatçı, Ulus Portakal Yokuşu'ndaki Boğaz manzaralı lüks evi için 15 bin TL kira ödüyor.
İmdadına Emre Kula yetişti!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.