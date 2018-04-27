Sertab Erener'den yeni evi için 15 Bin TL!

Magazin - 27.04.2018 11:53

İmdadına Emre Kula yetişti!

Emre Kula ile hayatını birleştirdikten sonra yeni bir muhit arayışına giren Sertab Erener, Ulus Portakal Yokuşu'nda Boğaz manzaralı lüks bir ev tuttu.Yeni evine taşınan Sertab Erener, evinin dekorasyonuyla yakından ilgileniyor. Usta sanatçı, Ulus Portakal Yokuşu'ndaki Boğaz manzaralı lüks evi için 15 bin TL kira ödüyor.