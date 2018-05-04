Sertab Erener'den Hadise'ye destek!

Magazin - 04.05.2018 18:26

Hadise'den RTÜK'e özel klip!

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi 15. Müzik Ödülleri Töreni'ne katılan Sertab Erener, törende Hadise'ye destek oldu.Hadise, 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısının klibi RTÜK tarafından erotik bulunarak ceza almıştı. Bunun üzerine Hadise, "Ahlaksızlık sizin kafanızda" diyerek tepkisini göstermişti.Sertab Erener, Boğaziçi Üniversitesi 15. Müzik Ödülleri Töreni'nde ödülü almaya çıktığında "Hadise'ler klipler yasaklanmasın" diyerek ünlü şarkıcıya destek oldu.