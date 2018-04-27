Kiraz Mevsimi dizisinden sonra Star Tv'de yayınlanan askeri drama Börü'deki oyunculuğuyla da ekran başındakilerinin kalbini fetheden Serkan Çayoğlu yeni projesine hazırlanıyor.
Genç oyuncu Çayoğlu, TRT1'de yayınlanmaya hazırlanan "Miras" adlı drama dizisinde başrol oynamak üzere imza aşamasına geçti.
Cast çalışmaları hızla devam eden dramanın yönetmenliğini Sadullah Çelen üstleniyor. Yaz aylarında yayına girmesi planlanan dizinin hikayesi modern bir Külkedisi hikayesinden oluşacağı söyleniyor.
Serkan Çayoğlu'nun yeni projesi belli oldu!
Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Fox Tv'de yayınlanan Kiraz Mevsimi isimli romantik komedi dizisiyle ünlenen Serkan Çayoğlu'nun yeni projesi de belli oldu.TV Dünyası - 27.04.2018 14:16
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Bağlantılar: Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Börü, Miras
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