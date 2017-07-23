Serhat Akın: Survivor'a gittiğime çok pişmanım

Magazin - 23.07.2017 21:00

Serhat Akın, Survivor Panaroma isimli yarışmanın sunucuları Duygu Çetinkaya ve Hakan Hatipoğlu'nu da eleştirdi."BEL ALTI VURMALAR OLDU"Hürriyet Gazetesi'nden Kenan Başaran'a konuşan Serhat Akın "Survivor'a gitmeni eleştiren çok oldu. Sen gittiğine pişman mısın?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Sırt çantamı aldım gittim. Hiç ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu kadar zor olacağını, bel altı vurmalar olacağını bilmiyordum. Şu beni çok üzdü: Panorama programlarında öyle bir algı yaratılmış ki... Hakan Hatipoğlu (Survivor yorumcusu), aşağılıkça 5 ay eleştirmiş.""BUNLAR BENİ ÇOK YARALADI""Bana, şerefsiz falan her şey desin, ama bu algının nereye gideceğini hesap etsin. İki çocuğum var. Eşime veya çocuklarıma küfür edilirse… Hatipoğlu'na ve bütün Panoramalacılara soruyorum: Onların karısına, çocuğuna küfür edilseydi hoşlarına gider miydi? Benim hanımım Survivor yarışmacısı değil. Eski yarışmacı Duygu Çetinkaya kim ki benim çocuğumun Türkçe bilmediğini söylüyor. Bunlar beni çok yaraladı."SURVİVOR PİŞMANLIĞISurvivor'a gittiğime çok pişmanım diyen Serhat Akın, "Aileme çok zarar verdi. Ya çocuğu olmayan, kimi kimsesi neyi olduğu belli olmayan biri benim çocuğuma Türkçe bilmiyorlar diyemez. Ben çocuklarına Rusça da öğretirim İtalyanca da Fransızca da... Sana ne!"MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİR""ÜNSÜZLER AJİTASYON İÇİNDEYDİ"Survivor'da şampiyon olamamasını da dile getiren Serhat Akın "Gönüllü olarak gitseydim kazanırdım. Sokakta da bana bunu çok söylediler. Ünlü olmak, özellikle futbolcu olmak handikap. Ünsüzler hep ajitasyon içindeydi" dedi.Çok belden aşağı vurulmuş. Müdahale edilmesi gerekir. Acun Ağabey, bir gün bana sorarsa diyeceğim budur. Bu olaylar beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı."BİRİLERİ DERSİNİ İYİ ÇALIŞMIŞ"Akın şöyle devam etti: "İstedikleri kişiyi iyi yansıtabiliyorlar. İlhan Ağabey, beni aradı 'Ya biz ne kadar kötü insanmışız. Sabriye ise dünya iyisi insanmış' dedi. Sabriye kötü insan değil. Oradaki herkes iyi. Ama birileri dersini iyi çalışmış, olayı iyi çözmüş!" ifadelerinde bulundu.Kaynak: hurriyet.com.tr