Serenay Sarıkaya'nın plaj tarzı!

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz pazar günü doğum günü için sevgilisi Kerem Bürsin ile Mikonos'a giti. Sarıkaya, tatilden paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmüyor.

Magazin - 04.07.2018 15:17
Serenay Sarıkaya'nın plaj tarzı!
Hem oyunculuğuyla hem de tarzıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz pazar günü 27. yaşını kutladı. Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitti. Tatilden bol bol fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Son olarak 'Fi' dizisiyle izleyici karşısına geçen güzel oyuncu, 'Bergen'i canlandırmaya hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında son olarak plaj kıyafetiyle bir fotoğraf yükledi. Sarıkaya'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.


Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin tatilde!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin tatilde!



Serenay Sarıkaya'nın doğum günü kutlaması!

Serenay Sarıkaya'nın doğum günü kutlaması!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Merve Şarapçıoğlu ile Berk Oktay boşanıyor! Merve Şarapçıoğlu ile Berk Oktay boşanıyor!
İstanbul'da sabah şoku! E5 kilitlendi! İstanbul'da sabah şoku! E5 kilitlendi!
Kylie Jenner böyle değişmiş! Kylie Jenner böyle değişmiş!
Ünlü oyuncu doğum fotoğraflarını paylaştı! Ünlü oyuncu doğum fotoğraflarını paylaştı!
Berkay son noktayı koydu! Berkay son noktayı koydu!
Fenerbahçe'de tarihi kare! Fenerbahçe'de tarihi kare!
Fatih Altaylı yazdı! Fatih Altaylı yazdı!
Hande Subaşı serin sularda! Hande Subaşı serin sularda!
Aslan Ailem'in izleyicisi tedirgin! Aslan Ailem'in izleyicisi tedirgin!
Tacize Uğrayan Asistan Konuştu! Tacize Uğrayan Asistan Konuştu!
Kenan parayı geri ödememiş! Kenan parayı geri ödememiş!
Deniz Akkaya'ya sert eleştiri! Deniz Akkaya'ya sert eleştiri!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!