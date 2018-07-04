Serenay Sarıkaya'nın plaj tarzı!

Magazin - 04.07.2018 15:17

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin tatilde!

Serenay Sarıkaya'nın doğum günü kutlaması!

Hem oyunculuğuyla hem de tarzıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz pazar günü 27. yaşını kutladı. Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitti. Tatilden bol bol fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Son olarak 'Fi' dizisiyle izleyici karşısına geçen güzel oyuncu, 'Bergen'i canlandırmaya hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında son olarak plaj kıyafetiyle bir fotoğraf yükledi. Sarıkaya'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.