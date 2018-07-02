Serenay Sarıkaya'nın doğum günü kutlaması!

Serenay Sarıkaya, önceki gün 27. yaşını kutladı.

Magazin - 02.07.2018 14:23
Serenay Sarıkaya'nın doğum günü kutlaması!
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün 27. yaşını kutladı. Sarıkaya, yeni yaşını kutlamak için sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte Mikanos'a gitti. Çift, havalimanında hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.



'Bergen'i canlandırmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı. Sarıkaya, mutlu anlarını Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.


Hem oyunculuğuyla hem tarzıyla isminden söz ettirmeyi başaran Serenay Sarıkaya, deniz sezonunu da Mikanos'ta açtı. Sarıkaya, yeni yaşının ilk sabahında plajda çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi.


Kerem Bürsin'den o iddialara yanıt!

Kerem Bürsin'den o iddialara yanıt!



Kerem Bürsin:

Kerem Bürsin: "Serenay dünyanın en güzel kadını!"
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