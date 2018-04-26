Serenay Sarıkaya'dan muhteşem performans!

Serenay Sarıkaya, Sezen Aksu'nun Firuze şarkısını seslendirdi. Oyuncu sesiyle dinleyenleri büyüdü.

Magazin - 26.04.2018 12:26
Serenay Sarıkaya'dan muhteşem performans!
Daha önce oynadığı dizilerde de şarkı söyleyen Serenay Sarıkaya'ya albüm teklifleri geldiği biliniyordu. Serenay Sarıkaya bu kez çıplak sesle Sezen Aksu'nun "Firuze" şarkısını seslendirdi. Serenay'ın performansı büyük beğeni topladı. Sosyal medyada oldukça beğeni toplayan performansa övgü dolu yorumlar yağdı.

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Bağlantılar: Serenay Sarıkaya

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