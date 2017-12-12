Serenay Sarıkaya'dan Çi tüyosu!

Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı Çi dizisinin yeni bölümü için sosyal medya hesabından tüyo verdi.

Magazin - 12.12.2017 20:40
Serenay Sarıkaya'dan Çi tüyosu!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, PuhuTV'de yayınlanan Çi dizisinin yeni bölümü için tüyo verdi.

Serenay Sarıkaya: Anlık heyecanlar tatmin etmiyor

Serenay Sarıkaya: Anlık heyecanlar tatmin etmiyor



Sosyal medya hesabı Instagram'dan kendi fotoğrafının yer aldığı Çi görselini paylaşan Serenay Sarıkaya, paylaşımının altına "Hadi 5. bölüm bu hafta çıkıyor da, 5'i izledikten sonra 6'ncıyı nasıl bekleyeceğiz... Öyle manyak bir bölüm geliyor.... Benden söylemesi.." notunu düştü.


Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!

Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!



Serenay Sarıkaya'nın bu açıklaması, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.

Duygu Sarışın, Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü!

Duygu Sarışın, Serenay Sarıkaya'nın peşine düştü!



Serenay Sarıkaya’yı ağlatan jest!

Serenay Sarıkaya’yı ağlatan jest!



Serenay Sarıkaya'dan şartlı kabul!

Serenay Sarıkaya'dan şartlı kabul!



Serenay Sarıkaya yüzünden küstüler!

Serenay Sarıkaya yüzünden küstüler!



Serenay Sarıkaya: Evlilik için çok gencim!

Serenay Sarıkaya: Evlilik için çok gencim!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hazal Kaya o hayalini erteledi!
  • Bergüzar Korel'den örgü molası!
  • Didem Soydan'dan 'erik' ayarı!
  • Ünlü isme şok! Hapsi isteniyor!
  • Ölüm haberini sahnede aldı!
  • Nur Yerlitaş kendisini savundu!
  • Burcu'ya Çağatay sorulunca...
  • Deniz Seki'ye 'Umre' izni!
  • "Dilini ensenden söküp alırım!"

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Burcu Biricik'e Çağatay Ulusoy sorulunca...
  • Adriana Lima: Artık soyunmayacağım!
  • Ölüm haberini sahnede aldı!
  • Özcan Deniz bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
  • Eski dostlar düşman oldu!
  • Sinem Öztürk: Oscar’ın Ayla’ya ihtiyacı var
  • 'Aşk ve Mavi'ye 4 ödül birden!
  • İrem Derici'den şaşırtan yorum!
Burcu Biricik'e Çağatay Ulusoy sorulunca...