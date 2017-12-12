Serenay Sarıkaya'dan Çi tüyosu!

Magazin - 12.12.2017 20:40

Serenay Sarıkaya: Anlık heyecanlar tatmin etmiyor

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, PuhuTV'de yayınlanan Çi dizisinin yeni bölümü için tüyo verdi.Sosyal medya hesabı Instagram'dan kendi fotoğrafının yer aldığı Çi görselini paylaşan Serenay Sarıkaya, paylaşımının altına "Hadi 5. bölüm bu hafta çıkıyor da, 5'i izledikten sonra 6'ncıyı nasıl bekleyeceğiz... Öyle manyak bir bölüm geliyor.... Benden söylemesi.." notunu düştü.Serenay Sarıkaya'nın bu açıklaması, dizinin takipçilerini heyecanlandırdı.