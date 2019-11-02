Serenay Sarıkaya o ismi duyunca ne yapacağını şaşırdı!

Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz-Defne Samyeli sorusu!

Defne ile Cem'in arasına Serenay mı girdi?

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Etiler'deydi. Güzel oyuncu basın mensuplarından gelen Cem Yılmaz sorularını duyunca ne yapacağını şaşırdı.Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin arasını Serenay Sarıkaya girdi iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İki taraftan da bu habere herhangi bir cevap gelmedi.Magazin Hattı programının haberine göre geçtiğimiz gün görüntülenen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın adını duyunca ne yapacağını şaşırdı. Güzel oyuncu öncelikle yanlış yere yürüyüp bir erkek berberinin önüne gitti. Ardından panik olan Sarıkaya, arabasıyla da ters yöne girdi. Güzel oyuncunun iddiaları reddetmek yerine kaçması dikkatleri çekti.