Serenay Sarıkaya o ismi duyunca ne yapacağını şaşırdı!

SERENAY ARAYA GİRDİ İDDİASI
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin arasını Serenay Sarıkaya girdi iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İki taraftan da bu habere herhangi bir cevap gelmedi.
YOLUNU KARIŞTIRDI
Magazin Hattı programının haberine göre geçtiğimiz gün görüntülenen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın adını duyunca ne yapacağını şaşırdı. Güzel oyuncu öncelikle yanlış yere yürüyüp bir erkek berberinin önüne gitti. Ardından panik olan Sarıkaya, arabasıyla da ters yöne girdi. Güzel oyuncunun iddiaları reddetmek yerine kaçması dikkatleri çekti.
Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz-Defne Samyeli sorusu!
Defne ile Cem'in arasına Serenay mı girdi?