Serenay Sarıkaya marka meraklısı mı?

Seranay Sarıkaya "marka takıntınız var mı?" sorusuna cevap verdi.

Magazin - 27.04.2018 15:50
Serenay Sarıkaya marka meraklısı mı?
Serenay Sarıkaya dün akşam düzenlenen Hakan Yıldırım'ın defilesine katıldı. Güzel oyuncu defile öncesi magazin muhabirlerinin karşısına geçerek soruları yanıtladı. Röportaj defilede gerçekleşince sohbet de moda üzerine döndü. Muhabirler Sarıkaya'ya "marka takıntınız var mı?" diye sordu. Serenay Sarıkaya bu soruya "Kesinlikle marka meraklı değilim" sözleriyle cevap verdi. Oyuncu "indirimleri takip ediyor musunuz?" sorusuna ise "Evet takip ediyorum" yanıtını verdi.

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