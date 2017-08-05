Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek haber!

Serenay Sarıkaya'nın Fi dizisinde ayrılacağı iddia edildi.

Dizi - 05 Ağustos 2017 11:25
Fi dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya ile ilgili hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki sezonda da yayında olacak Fi dizisinde Serenay Sarıkaya'nın sadece 4 bölüm rol alacağı ileri sürüldü. Güzel oyuncunun diziye veda edeceği iddia edildi. Bu arada başrol oyuncularından Ozan Güven yeni bölümlerin eylülün ilk haftası yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.

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Bağlantılar: Serenay Sarıkaya, Fi

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