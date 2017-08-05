Fi dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya ile ilgili hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki sezonda da yayında olacak Fi dizisinde Serenay Sarıkaya'nın sadece 4 bölüm rol alacağı ileri sürüldü. Güzel oyuncunun diziye veda edeceği iddia edildi. Bu arada başrol oyuncularından Ozan Güven yeni bölümlerin eylülün ilk haftası yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.
Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek haber!
Serenay Sarıkaya'nın Fi dizisinde ayrılacağı iddia edildi.Dizi - 05 Ağustos 2017 11:25
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