Serenay Sarıkaya, "Çukur"a girecek mi?
Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan "Çukur" dizisinin kadrosuna Serenay Sarıkaya'nın da dahil olacağı konuşuluyordu. İddialar asılsız çıktı.
TV Dünyası - 02.05.2018 17:10
Serenay Sarıkaya'nın "Çukur" dizisinde rol alması için teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Milliyet Cadde yazarı usta gazeteci Ali Eyüboğlu, iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Eyüboğlu, konuyu Serenay Sarıkaya'nın menajerlik şirketine sorduğunu ve yetkililerin öyle bir şeyin olmadığını söylediklerini takipçileriyle paylaştı.
Serenay Sarıkaya Çukur'a mı dahil oluyor?
"Çukur" Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin başrollerinde ise Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve usta oyuncular Perihan Savaş ile Ercan Kesal yer alıyor.
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