Serenay Sarıkaya, "Çukur"a girecek mi?

TV Dünyası - 02.05.2018 17:10

Serenay Sarıkaya Çukur'a mı dahil oluyor?

Serenay Sarıkaya çizmesine servet ödedi!

Serenay Sarıkaya'nın "Çukur" dizisinde rol alması için teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Milliyet Cadde yazarı usta gazeteci Ali Eyüboğlu, iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Eyüboğlu, konuyu Serenay Sarıkaya'nın menajerlik şirketine sorduğunu ve yetkililerin öyle bir şeyin olmadığını söylediklerini takipçileriyle paylaştı."Çukur" Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanıyor. Dizinin başrollerinde ise Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve usta oyuncular Perihan Savaş ile Ercan Kesal yer alıyor.