Serenay Sarıkaya, Cannes'in onur konuğu!

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya Fransa’da düzenlenen 71. Uluslararası Cannes Film Festival'inde Magnum Türkiye'nin onur konuğu olacak.

Magazin - 07.05.2018 13:50
Serenay Sarıkaya, Cannes'in onur konuğu!
Serenay Sarıkaya, 8 Mayıs'ta Fransa'da başlayacak olan 71. Uluslararası 'Cannes Film Festivali'nde Magnum Türkiye'nin onur konuğu olacak.

Ünlü yıldız, 10 Mayıs Perşembe günü Amerikalı top model Bella Hadid ve ünlü tasarımcı Alexander Wang ile bir araya gelecek.

Sarıkaya, Bella Hadid ve Alexander Wang ile kırmızı halıda yürüdükten sonra birlikte partiye katılacak.

Serenay Sarıkaya çizmesine servet ödedi!

Serenay Sarıkaya çizmesine servet ödedi!
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