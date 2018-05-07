Serenay Sarıkaya, Cannes'in onur konuğu!

Magazin - 07.05.2018 13:50

Serenay Sarıkaya çizmesine servet ödedi!

Serenay Sarıkaya, 8 Mayıs'ta Fransa'da başlayacak olan 71. Uluslararası 'Cannes Film Festivali'nde Magnum Türkiye'nin onur konuğu olacak.Ünlü yıldız, 10 Mayıs Perşembe günü Amerikalı top model Bella Hadid ve ünlü tasarımcı Alexander Wang ile bir araya gelecek.Sarıkaya, Bella Hadid ve Alexander Wang ile kırmızı halıda yürüdükten sonra birlikte partiye katılacak.