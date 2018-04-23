Çocukluk fotoğraflarını paylaşmaktan ve magazin gündemine düşmesinden çekinmeyen Serenay Sarıkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kendisine ait çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde adete beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İşte Serenay Sarıkaya 23 Nisan'ı böyle kutladı:
Sarıkaya geçtiğimiz yıl da kendisine ait çocukluk fotoğrafıyla kutlamıştı.
Serenay Sarıkaya geçtiğimiz yıl 23 Nisan'ı böyle kutlamıştı:
Serenay Sarıkaya 23 Nisan'ı böyle kutladı!
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram'da yaptığı her paylaşımıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Sarıkaya, Puhu Tv'de yayınlanmış olan 'Fi' dizisiyle, başarılı oyunculuğunu bir kez daha ortaya koymuştu.Magazin - 23.04.2018 14:19
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Bağlantılar: Serenay Sarıkaya, Fi dizisi, Instagram
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