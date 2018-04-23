Serenay Sarıkaya 23 Nisan'ı böyle kutladı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram'da yaptığı her paylaşımıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Sarıkaya, Puhu Tv'de yayınlanmış olan 'Fi' dizisiyle, başarılı oyunculuğunu bir kez daha ortaya koymuştu.

Magazin - 23.04.2018 14:19
Serenay Sarıkaya 23 Nisan'ı böyle kutladı!
Çocukluk fotoğraflarını paylaşmaktan ve magazin gündemine düşmesinden çekinmeyen Serenay Sarıkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kendisine ait çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde adete beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Serenay Sarıkaya 23 Nisan'ı böyle kutladı:


Sarıkaya geçtiğimiz yıl da kendisine ait çocukluk fotoğrafıyla kutlamıştı.

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz yıl 23 Nisan'ı böyle kutlamıştı:

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Mutlu Kaya: Sibel Can yalan söylüyor, kandırıldım! Mutlu Kaya: Sibel Can yalan söylüyor, ...
Sosyal medyayı yıktı geçti! Sosyal medyayı yıktı geçti!
Emine Erdoğan da affetti! Dava bitti! Emine Erdoğan da affetti! Dava bitti!
Özge Gürel'den samimi itiraflar! Özge Gürel'den samimi itiraflar!
Nuri Alço Mevlana olacak! Nuri Alço Mevlana olacak!
Dünya starlarına komşu oluyor! Dünya starlarına komşu oluyor!
Modayı Instagram’dan takip ediyor! Modayı Instagram’dan takip ediyor!
Cem Belevi iddialı konuştu! Cem Belevi iddialı konuştu!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? (20.04.2018) Reytinglerin galibi hangisi oldu? ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!