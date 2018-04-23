Serenay Sarıkaya 23 Nisan'ı böyle kutladı!

Magazin - 23.04.2018 14:19

Çocukluk fotoğraflarını paylaşmaktan ve magazin gündemine düşmesinden çekinmeyen Serenay Sarıkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kendisine ait çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde adete beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Sarıkaya geçtiğimiz yıl da kendisine ait çocukluk fotoğrafıyla kutlamıştı.