Seren Serengil'den manidar paylaşım!
Son olarak Gülben Ergen'in açtığı dava ile 3 gün zorlama hapis yatan Seren Serengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Magazin - 19.04.2018 13:37
Magazin basınında bu olay konuşulurken 10 gün sonra nişanlanacak olan Seren Serengil, Instagram hikayesinden manidar bir paylaşımda bulundu. Seren Serengil, "Aileyi koruyan mercilerin artık magazin dünyasını yakından tanıma zamanı geldi. Ahlaksız kadınların yanında mı, ahlaklı olanların yanında mı duracaklarını bilmeleri açısından bu şart! Yoksa güvenilirliklerini kaybetmek üzereler. Bir Google yeter. Bu rezil kişilerin hikayelerine ve yaptıklarına ulaşmak. Bir evlilik esnasında kaç hikayeleri var bir görün." açıklamasında bulundu.
Şok sözler! "Caner görürse boşanır!"
Seren Serengil'in bu paylaşımı kime istinaden yaptığı bilinmezken adeta merak konusu oldu.İşte Seren Serengil'in o paylaşımı:
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