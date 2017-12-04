Seren Serengil'den ayrılan Özay Bakır'dan ilk açıklama!

Magazin - 04.12.2017 17:37

Seren Serengil sevgilisini affetmedi!

Seren Serengil: Çocuğum olmuyor, çok üzülüyorum

Sevgilisinden Seren Serengil'e aşk şarkısı!

Şarkıcı Özay Bakır'la 1 yıldır aşk yaşayan Seren Serengil yaptığı açıklamada ilişkiyi noktaladığını duyurmuştu. Serengil, “Kulağıma gelen bir takım söylentiler yüzünden, aslı astarı olup olmadığını araştırma gereğini dahi hissetmediğim buna mahal veren erkek arkadaşım Özay Bakır ile yollarımı ayırma kararı aldım" demişti.Seren Serengil'in bu açıklamasının ardından Özay Bakır da bir açıklamada bulundu. Bakır, "Şükür ki hayatımda hiçbir zaman birileri tarafından affedilmeyi gerektirecek kirli bir hata yapmadım" dedi.