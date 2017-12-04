Seren Serengil sevgilisini affetmedi!

Magazin - 04.12.2017 10:15

Seren Serengil hamile mi?

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'Duymayan Kalmasın' isimli magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, şarkıcı sevgilisi Özay Bakır'dan ayrıldı. Sık sık sevgilisiyle paylaşımlar yapan Seren Serengil sürekli mutluluk pozları veriyordu. Özay Bakır'ın ailesiyle de tanışmıştı ve ilişkinin evliliğe doğru gittiği konuşuluyordu. Fakat Serengil sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla ilişkiyi noktaladığını duyurdu.İşte Seren Serengil'in o açıklamaları:Seren Serengil: “Kulağıma gelen bir takım söylentiler yüzünden, aslı astarı olup olmadığını araştırma gereğini dahi hissetmediğim buna mahal veren erkek arkadaşım Özay Bakır ile yollarımı ayırma kararı aldım. Güvenimin sarsıldığı bu ilişkinin bitmesi her ikimiz içinde hayırlısı olandır. Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar dilerim.”