Seren Serengil: O herkesin yüzüne gülüp arkasından konuşur

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, şehitlere hakaret eden modacı Nur Yerlitaş hakkında sert sözler sarf etti.

Magazin - 12.12.2017 13:23

Seren Serengil, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı “Şehitler mehitler aman yeter” sözleriyle büyük tepki çeken modacı Nur Yerlitaş’ın ‘Dostumu düşmanımı gördüm’ açıklamaları sonrasında canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.



“HERKESİN YÜZÜNE GÜLÜP ARKASINDAN KONUŞUR”



Nur Yerlitaş’a en sert tepki ‘Duymayan Kalmasın’ adlı magazin programı sunucusu Seren Serengil’den geldi. Serengil, canlı yayında Nur Yerlitaş için ‘O kimsenin dostu değildir, herkesin yüzüne gülüp arkasından konuşur. Arkadaşımın annesinin cenazesinde benim hakkımda neler konuştuğunu duydum. Çok terbiyesiz bir kadın. Hala da terbiyesizliğine devam ediyor. Şimdi herkes onun yanından kaçıyor. Kıyafetlerini giyiyorlar ama herkes saklıyor ondan giyindiğini’ ifadelerini kullandı. (Kaynak: sozcu.com.tr)

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