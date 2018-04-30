Seren Serengil ile Yaşar İpek nişanlandı!

Seren Serengil ve Yaşar İpek Pazar günü aile ve dostları arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Magazin - 30.04.2018 09:25
Seren Serengil ile Yaşar İpek nişanlandı!
Seren Serengil ve Yaşar İpek yaşadıkları kısa bir ayrılığın ardından barışmış ve ilişki sözleşmesi imzalamıştı. İkili aynı tarihlerde evlilik kararı da aldı. Çift dün akşam gerçekleşen törenle evliliğe ilk adımı attı. Sabah saatlerinde Yaşar İpek, Seren Serengil’i Beykoz’daki evinden alarak nişan töreninin yapılacağı mekana götürdü. Seren Serengil, nişan elbisesi olarak yeşil bir kıyafet tercih etti. Yaşar İpek ise beyaz bir takım giydi.

İşte nişan töreninden kareler...
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