Seren Serengil bugün nişanlanıyor!

Magazin - 29.04.2018 12:08

Seren Serengil'den manidar paylaşım!

Ece Erken: Seren Serengil'e çok kırıldım!

Duymayan Kalmasın programının başarılı yorumcusu Seren Serengil, aradığı mutluluğu şarkıcı Yaşar İpek ile bulmuştu. 3 gün zorlama hapis yatarken İpek'in Seren Serengil'i bir an olsun yalnız bırakmaması büyük bir aşkın başlamasına neden olmuştu.Bugün Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil günlerdir herkesten sakladığı nişan elbisesiyle fotoğraf paylaştı.Seren Serengil paylaştığı fotoğrafa "Mutluluğun tarifi yok. beni almaya gelmiş sevgili..." yazdı.