Seren Serengil bugün nişanlanıyor!

Seren Serengil, Yaşar İpek ile bugün nişanlanıyor.

Magazin - 29.04.2018 12:08
Seren Serengil bugün nişanlanıyor!
Duymayan Kalmasın programının başarılı yorumcusu Seren Serengil, aradığı mutluluğu şarkıcı Yaşar İpek ile bulmuştu. 3 gün zorlama hapis yatarken İpek'in Seren Serengil'i bir an olsun yalnız bırakmaması büyük bir aşkın başlamasına neden olmuştu.

Seren Serengil'den manidar paylaşım!

Seren Serengil'den manidar paylaşım!



Bugün Yaşar İpek ile nişanlanan Seren Serengil günlerdir herkesten sakladığı nişan elbisesiyle fotoğraf paylaştı.

Seren Serengil paylaştığı fotoğrafa "Mutluluğun tarifi yok. beni almaya gelmiş sevgili..." yazdı.


Ece Erken: Seren Serengil'e çok kırıldım!

Ece Erken: Seren Serengil'e çok kırıldım!
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