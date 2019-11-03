Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan hakkında olay açıklama: "Evet haberler doğru!"

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın 5 yıllık evlilikleri bir kaç ay önce sonlanmıştı. Çift karşılıklı anlaşarak boşanmışlardı. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a biten evliliği ile ilgili konuşma yasağı aldırttığı yazılmıştı.Önceki gün Etiler'de görüntülenen ünlü popçuya bu iddialar soruldu. Çıkan haberleri doğrulayan Serdar Ortaç, ''Chole’ye konuşmayı yasaklamadım, bu benim haddime değil. Ama karşılıklı konuşmama yasağı doğru. Evlilik hakkında konuşmamamız lazım. Harika bir evlilik geçirdik, O da kendi yoluna gidip ayakları üzerinde durdun ve güçlü bir kadın olsun, ben de kendi yoluma bakayım" dedi.İddialara göre ise ikiliden biri bu yasağı çiğnerse 100 bin TL ödemek zorunda kalacak.