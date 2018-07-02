Serdar Ortaç'tan Chloe'ye doğum günü sürprizi!

Magazin - 02.07.2018 10:01

Chloe Loughnan'dan 'bebek' açıklaması!

"Serdar'a ayıp ediyorlar!"

Serdar Ortaç, Chloe’ye ay yıldızlı bir kolye takarken “Eşim kendisine hiç Türk hediyeleri almadığımı söylüyordu. Ben de bunu seçtim” dedi. 4 yıllık eşini öpücüklere boğan Chloe “Serdar bu hayattaki her şeyim, bir tanem” sözlerini dile getirdi. Bu arada Chloe Türk vatandaşı olmaya hak kazandığını, bu yüzden çok mutlu olduğunu da açıkladı. Öte yandan Chloe eşinin kendisine hep sürpriz yaptığını şu sözlerle belirtti: “Serdar sadece doğum günümde değil, bana her zaman sürprizler yapıyor.”