Serdar Ortaç'tan Chloe'ye doğum günü sürprizi!
Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan’ın 26. yaş günü için Göktürk’teki bir mekanda doğum günü yemeği düzenledi
Magazin - 02.07.2018 10:01
Serdar Ortaç, Chloe’ye ay yıldızlı bir kolye takarken “Eşim kendisine hiç Türk hediyeleri almadığımı söylüyordu. Ben de bunu seçtim” dedi. 4 yıllık eşini öpücüklere boğan Chloe “Serdar bu hayattaki her şeyim, bir tanem” sözlerini dile getirdi. Bu arada Chloe Türk vatandaşı olmaya hak kazandığını, bu yüzden çok mutlu olduğunu da açıkladı. Öte yandan Chloe eşinin kendisine hep sürpriz yaptığını şu sözlerle belirtti: “Serdar sadece doğum günümde değil, bana her zaman sürprizler yapıyor.”
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