Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!

Magazin - 07.07.2018 11:02

Serdar Ortaç'tan Chloe'ye doğum günü sürprizi!

Chloe Loughnan'dan 'bebek' açıklaması!

Serdar Ortaç, yengeyi kızdırdı!

Serdar Ortaç, Sinan Akçıl’ın ‘Farklı Sahne Yaz’ programına konuk oldu. Programın bir diğer konuğu ise geçtiğimiz aylarda kızı Ses’i kucağına alan Ümit Erdim’di. Serdar Ortaç’ın her fırsatta baba olmak istediği konusuna değinen Erdim, “İnşallah Serdar da bebek sahibi olur” dedi. Ortaç ise bu sözlere “Hissediyorum yakın zamanda baba olacağım, görürsünüz bak” diye yanıt verdi. 2014 yılında dünyaevine giren Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç, “2018’de bebek sahibi olmak istiyoruz” demişti.