Serdar Ortaç sokakta aşka geldi!

Magazin - 02.12.2017 05:00

Serdar Ortaç ve eşi Chloe, önceki gecce Ortaköy'deki bir mekana gitti. Geç saatlere kadar eğlenen çift, mekan çıkışı araçlarını beklerken aşka geldi, sıkı sıkı birbirine sarıldı. O romantik anlar objektife böyle yansıdı.Kaynak: hurriyet.com.tr