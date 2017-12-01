Serdar Ortaç ve eşi Chloe, önceki gecce Ortaköy'deki bir mekana gitti. Geç saatlere kadar eğlenen çift, mekan çıkışı araçlarını beklerken aşka geldi, sıkı sıkı birbirine sarıldı. O romantik anlar objektife böyle yansıdı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Serdar Ortaç sokakta aşka geldi!
Önceki gecce Ortaköy'deki bir mekana giden Serdar Ortaç ve eşi Chloe, mekan çıkışı araçlarını beklerken aşka geldi.Magazin - 02.12.2017 05:00
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Bağlantılar: Serdar Ortaç, Chloe Loughnan
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