Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım

Magazin - 07 Ağustos 2017 18:01

Serdar Ortaç’tan müjde: 2018’de bebek geliyor!

Serdar Ortaç’tan nostalji geccesi

Serdar Ortaç'a plajda ilk yardım!

Chloe Loughnan'ın cesur tercihi

Şarkıcı Serdar Ortaç, geçen gün eşi Chole Loughnan ile İstanbul'un gözde semtlerinden Ortaköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.Kendine has Türkçe ile konuşan Chloe sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Chloe, konuşma arasında Ortaç'a "Abi" deyince kahkaha koptu.Serdar Ortaç ise "Ben abi ve baba kelimelerini çok kullandığım için o da benden bunları kapıyor" ifadesini kullandı.Bunun yanı sıra Serdar Ortaç "Eşime bakmalarından gurur duyarım" sözünün yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi: "Geçtim bunları. Artık alıştım…"KAYNAK: posta.com.tr