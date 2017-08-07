Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım

Serdar Ortaç’tan müjde: 2018’de bebek geliyor!
CHLOE, TÜRKÇE'Yİ SÖKMÜŞ
Kendine has Türkçe ile konuşan Chloe sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Chloe, konuşma arasında Ortaç'a "Abi" deyince kahkaha koptu.
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"BENDEN KAPIYOR"
Serdar Ortaç ise "Ben abi ve baba kelimelerini çok kullandığım için o da benden bunları kapıyor" ifadesini kullandı.
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"EŞİME BAKMALARINA ALIŞTIM"
Bunun yanı sıra Serdar Ortaç "Eşime bakmalarından gurur duyarım" sözünün yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi: "Geçtim bunları. Artık alıştım…"
Chloe Loughnan'ın cesur tercihi
KAYNAK: posta.com.tr