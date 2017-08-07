Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım

Daha önce "biri sevgilimin kalçasına baksa gurur duyarım" şeklindeki çıkışıyla tepki çeken Serdar Ortaç, şimdi de "Eşime bakmalarına alıştım" şeklinde bir itirafta bulundu.

Magazin - 07 Ağustos 2017 18:01
Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım
Şarkıcı Serdar Ortaç, geçen gün eşi Chole Loughnan ile İstanbul'un gözde semtlerinden Ortaköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.

Serdar Ortaç’tan müjde: 2018’de bebek geliyor!

Serdar Ortaç’tan müjde: 2018’de bebek geliyor!



CHLOE, TÜRKÇE'Yİ SÖKMÜŞ

Kendine has Türkçe ile konuşan Chloe sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Chloe, konuşma arasında Ortaç'a "Abi" deyince kahkaha koptu.

Serdar Ortaç’tan nostalji geccesi

Serdar Ortaç’tan nostalji geccesi



"BENDEN KAPIYOR"

Serdar Ortaç ise "Ben abi ve baba kelimelerini çok kullandığım için o da benden bunları kapıyor" ifadesini kullandı.

Serdar Ortaç'a plajda ilk yardım!

Serdar Ortaç'a plajda ilk yardım!



"EŞİME BAKMALARINA ALIŞTIM"

Bunun yanı sıra Serdar Ortaç "Eşime bakmalarından gurur duyarım" sözünün yanlış anlaşıldığını söyledi ve ekledi: "Geçtim bunları. Artık alıştım…"

Chloe Loughnan'ın cesur tercihi

Chloe Loughnan'ın cesur tercihi




KAYNAK: posta.com.tr
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