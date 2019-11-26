Serdar Ortaç boşandığı eşine yeniden evlilik teklifinde bulundu mu?

Serdar Ortaç yine şaşırttı: "Allah'tan boşandık da..."

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan hakkında olay açıklama: "Evet haberler doğru!"

Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlilik teklifi ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. TV8'de yayınlanan magazin programı Gel Konuşalım'ın iddiasına göre Serdar Ortaç 3 hafta önce eski eşi Chloe Loughnan'la bir araya geldi. Ünlü şarkıcı yeniden evlenmek istediğini söyleyerek boşandığı eşine evlilik teklifinde bulundu. Chloe Loughnan'ın ise bu teklife oldukça sıcak baktığı da iddialar arasında yerini aldı.Bu iddialar Serdar Ortaç'a soruldu. Sözcü'ye konuşan şarkıcı çıkan haberlere kendisine has üslubuyla cevap verdi: "Yalan baba"