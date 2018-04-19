Seray Sever evleniyor!

Magazin - 19.04.2018 16:16

Asena Atalay şimdi de Seray Sever'e sardı!

Seray Sever, uzun süredir birlikte olduğu Eray Sünbül ile yarın gecce Bodrum'da nikah masasına oturacak. Seray Sever için bu gece isteme töreni yapılacak.Eray Sünbül, bu gecce Seray Sever'i ailesinden isteyecek, yarın gecce de Bodrum'da nikah kıyılacak.