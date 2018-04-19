Seray Sever evleniyor!

90'lar ve 2000'lerin başında ekranların aranılan sunucu ve oyuncusu olan Seray Sever, günümüzde oyunculuktan çok merak saldığı astroloji ile hayatını sürdürüyor.

Magazin - 19.04.2018 16:16
Seray Sever evleniyor!
Seray Sever, uzun süredir birlikte olduğu Eray Sünbül ile yarın gecce Bodrum'da nikah masasına oturacak. Seray Sever için bu gece isteme töreni yapılacak.


Eray Sünbül, bu gecce Seray Sever'i ailesinden isteyecek, yarın gecce de Bodrum'da nikah kıyılacak.

Asena Atalay şimdi de Seray Sever'e sardı!

Asena Atalay şimdi de Seray Sever'e sardı!
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