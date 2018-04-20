Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi... 'Gaza geldim'

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş’i başından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan S.D, ifadesinde, “Kalabalığa kapıldım, gaza geldim, cebimdeki çakmağı çıkartıp attım.” dediği öne sürüldü.

Spor - 20.04.2018 15:31

Hürriyet'te yer alan habere olaylarla ilgili 38 kişinin gözaltına alındığı, 32’sinin yapılan inceleme ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, S.D’nin de arasında bulunduğu 6 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, Beşiktaş yedek kalecisi Tolga Zengin’le yedek kulübesi arkasındaki bazı taraftarlar arasında yaşanan tartışmanın olayların fitilini ateşlediği belirlendi.



Kamera görüntülerinden yola çıkılarak gözaltına alınan ve ticaretle uğraştığını söyleyen S.D, emniyetteki ilk ifadesinde, “Yedek kulübesindekilerle bazı taraftarlar arasında sözlü tartışma başladı. Ortam bir anda karıştı. Ben de kalabalığa uydum, gaza geldim cebimdeki çakmağı çıkartıp attım.” dediği öne sürüldü.



Polisin görüntüleri incelemeyi sürdürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Atılan çakmak nedeniyle Şenol Güneş’in başına 5 dikiş atılmış ve geceyi hastanede geçirmişti.

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