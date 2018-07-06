OyuncuTuba Büyüküstün 36 yaşına bastı. Umut Evirgen, sevgilisinin yeni yaşını Intagram paylaşımıyla kutladı. Birlikte çekildikleri bir kareyi sayfasında paylaşan Umut Evirgen altına Sting'in 'It's Probably Me' şarkısının sözlerini yazdı...
“Sen tanıdığım en kolay insan değilsin. İkimizin duygularını göstermesi çok zor. Bazıları diyor ki; ben seninle olmamalıyım. Çünkü sen beni üzersin. Ama bu dünyada senin için hayatından vazgeçecek ve ölecek biri varsa muhtemelen o benim." (Kaynak: hurriyet.com.tr)
"Senin için ölecek biri varsa o benim!"
Oyuncu Tuba Büyüküstün 36 yaşına bastı. Umut Evirgen, sevgilisinin yeni yaşını Intagram paylaşımıyla kutladı.Magazin - 06.07.2018 10:15
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Bağlantılar: Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen
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