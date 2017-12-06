Şener Şen şikayetçi oldu!

Yavuz Turgul’un yönettiği “Yol Ayrımı” filmi ile 7 yıl aradan sonra seyirciyle buluşan Şener Şen, geçen günlerde savcılığın yolunu tuttu.

Magazin - 06.12.2017 14:45

Usta oyuncu adına açılan sahte sosyal medya hesabını adresini kullanarak eylül ayından beri insanları dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Ünlü sanatçının, adına açılan hesabı kullanan kişinin takipçilerini beraber film izlemeye çağırdığını öğrenince soluğu savcılıkta aldığı belirtildi.



Uyarılara rağmen kullanılmaya devam edilen hesabın kapatılmasını isteyen Şen, yakın çevresinden de adına açılan hesabın sahte olduğunun duyurulmasını istedi.



Profilinde “Şener Şen resmi hesabıdır” yazan, ayrıca facebook ve instagram’da açtığı diğer sahte hesapları da tanıtan kişinin, 12 bin takipçisinin olması ise dikkat çekti.



Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz da, dün gecce sosyal medya sayfasından “Hanımlar beyler, Şener abinin Twitter hesabı yok. Açılan sahte hesaptır” duyurusunu yaptı. (Kaynak: medyatava.com)

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