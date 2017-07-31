'Sen Kiminle Dans Ediyorsun?'un oyuncu kadrosu belli oldu!

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'la tanıdığımız Burak Aksak'ın yeni filmi 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun?'un oyuncu kadrosu belli oldu.

Sinema - 31 Temmuz 2017 19:51
'Sen Kiminle Dans Ediyorsun?'un oyuncu kadrosu belli oldu!
Leyla ile Mecnun, Kara Bela, Bana Masal Anlatma, Ben de Özledim gibi yapımlarla tanınan Burak Aksak, yeni filmi ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun?’un çalışmalarına başladı.

Aksak’ın yönetmen koltuğunda oturacak BKM yapımı filmde Okan Çabalar, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu, Demet Özdemir, Nergis Öztürk ve Berat Yenilmez gibi isimler yer alıyor. Aksak'ın son çektiği film, ‘Deli Dumrul’un da izleyicilerle buluşacağı tarih belli oldu: 1 Eylül…

Yeni film ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun?’un ise ne zaman vizyona gireceği açıklanmadı. Aksak,
Burak Aksak Instagram hesabından ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun?' filminin oyuncularıyla çekilen fotoğrafı ”geliyorlardı!” ifadesiyle paylaştı.
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