‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun?’ çekimleri başlıyor!

Aşk ve dans dolu bir film olan ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun?’ çekimleri başlıyor!

Sinema - 02 Ağustos 2017 20:00
‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun?’ çekimleri başlıyor!
BKM yapımcılığında Burak Aksak’ın yönettiği ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun?’ filminin çekimleri ağustos ayında başlıyor.

Yapımda Binnur Kaya, Demet Özdemir ve Uraz Kaygılaroğlu’na; Berat Yenilmez, Nergis Öztürk, Okan Çabalar’ın da bulunduğu güçlü bir kadro eşlik ediyor. Müzik, aşk, dans ve romantizm dolu film, yeni sinema sezonunda izleyiciyle buluşacak. Binnur Kaya da dört yıl aradan sonra beyazperdeye dönmüş olacak.

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Kaynak: milliyet.com.tr
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