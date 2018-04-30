Sen Anlat Karadeniz'e damga vuran sahne!

Atv ekranlarının nefesleri kesen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de geçen bölüm yer alan sahne haftaya damgasını vurdu.

TV Dünyası - 30.04.2018 12:07

Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolünde oynadıkları dizi Çarşamba günleri izleyici karşısına geçiyor.



Dizide Yiğit’in velayetini almak için evlenmekten başka çare olmadığını anlayan Tahir, Nefes’le nikah masasına oturacak.



Ancak dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 14. bölümünde bir sahne vardı ki sosyal medyada büyük yankı uyardı. Dizi, bölüm bitene kadar Twitter'da TT listesinden düşmedi.



Birbirlerine aşklarını artık açık açık söyleyen Nefes ve Tahir arasında geçen konuşma, dizinin unutulmayacak sahneleri arasına girdi.



Ben senin kadının olamam” diyen Nefes, Tahir’i nasıl bir yere koyduğunu da o sahnede itiraf etmişti.



Tahir’i Vedat’a bir şey yapmaması konusunda durduran bu sözler, sosyal medyada da olay yarattı ve büyük beğeni topladı.



İşte tweetlerden bazıları:



- Muhteşem şarkı.



- Ezber ettim bu sahneyi.



- O kadar güzel ki güzelliğine ağlıyorum.



- Bu diziden kopamadığımın kanıtıdır bu sahne.



İşte haftaya damgasını vuran o sahne:

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.