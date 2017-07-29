59 yaşındaki sanatçı Semiha Yankı Instagram adresinden "Yaz...Çok güzelsin..Hiç kış olmasın" notuyla bu fotoğrafı paylaştı. Yankı'nın bu karesine beğeni ve yorum yağdı.
Semiha Yankı'dan olay poz!
Geçtiğimiz yıllarda da paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Semiha Yankı son Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.Magazin - 29 Temmuz 2017 14:53
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